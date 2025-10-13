Hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên trù bị

Hôm nay 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên trù bị. Theo kế hoạch, trước khi diễn ra phiên trù bị, đoàn đại biểu dự đại hội do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, sẽ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) và dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn).

Đại hội diễn ra từ ngày 13-10 đến ngày 15-10. Sau phiên trù bị, đại hội chính thức khai mạc vào sáng 14-10 với 550 đại biểu được triệu tập. Đại hội được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.

Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TPHCM, phiên khai mạc được truyền tới 4 điểm cầu: UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo. Đại hội sẽ tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Báo cáo chính trị trình đại hội có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TPHCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới”.

Nhiệm kỳ 2025-2030, TPHCM đề ra các mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững...

THU HƯỜNG - VĂN MINH