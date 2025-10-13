Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phục vụ đại hội

Những ngày qua, Công an TPHCM đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tập trung lực lượng, phương tiện để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Công an TPHCM tập trung cao độ, chủ động từ sớm trong việc nắm tình hình, dự báo sớm các nguy cơ, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM những chủ trương, giải pháp phù hợp.

Ngoài ra, từng đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ đều xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chủ động bám sát cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, điều hành, phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp để tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Các biện pháp nghiệp vụ cũng được triển khai đồng bộ, từ phòng ngừa đến đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: VĂN CHÂU

Trên toàn địa bàn, lực lượng Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp giữa phòng ngừa và ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tại các tuyến đường trọng điểm, từ nội thị đến vùng ven, Tổ công tác 363 (gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động) tăng cường tuần tra, kiểm soát thường xuyên để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đều được tăng cường.

Phát động tại lễ ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy vào cuối tuần qua, Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM, nhấn mạnh, đợt cao điểm này nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vào dịp Đại hội.

Còn ở các khu dân cư, công an phường, xã, đặc khu tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt vào ban đêm, khung giờ cao điểm. Ngoài ra, công tác vận động quần chúng và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được đẩy mạnh; triển khai mô hình “SOS An ninh, trật tự” nhằm rút ngắn thời gian tiếp nhận tin báo, hỗ trợ xử lý nhanh các vụ việc, nhất là vi phạm pháp luật, giúp tạo nên thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở.

Trong khi đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM hỗ trợ, tham mưu điều hành các kế hoạch, mệnh lệnh công tác. Đặc biệt, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TPHCM bảo đảm vận hành thông suốt hệ thống chỉ huy tác chiến, xử lý nhanh chóng các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG - VĂN CHÂU