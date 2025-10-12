Cần loại bỏ tình trạng "làm việc cầm chừng"

Chiều 12-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức 15 tổ thảo luận, tập trung góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội và dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Nhiều ý kiến tâm huyết đã nêu bật các vấn đề trọng tâm như: phát triển nhà ở xã hội, quy hoạch đô thị - nông thôn, xây dựng hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp văn hóa…

Nhu cầu về nhà ở vẫn rất lớn

Phát biểu tại tổ thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và sinh viên tại các đô thị lớn đang ngày càng tăng. Ông cho rằng mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trong 10 năm là cần thiết, nhưng vẫn chưa đủ so với thực tế. Chỉ riêng Hà Nội, mỗi năm có hàng trăm nghìn người có nhu cầu chỗ ở. Nếu không có chương trình quy mô khoảng 14 - 15 triệu căn trên toàn quốc thì rất khó đáp ứng. Bộ trưởng đề xuất chính sách tổng thể về quỹ đất, vốn, ưu đãi cho doanh nghiệp và quy hoạch gắn kết giữa phát triển đô thị với nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần mở rộng chính sách để người dân tiếp cận được cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá hợp lý. Về hạ tầng, ông nhấn mạnh yêu cầu tiếp cận mới, tích hợp hệ thống giao thông, thủy lợi, năng lượng, viễn thông... để đầu tư đồng bộ, tiết kiệm và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực kinh tế biển, Phó Thủ tướng đề nghị khôi phục và phát triển mạnh ngành đóng tàu, hàng hải – vừa phục vụ kinh tế, vừa bảo đảm quốc phòng – an ninh trên biển. Đồng thời, cần quan tâm đầu tư giao thông thủy nội địa – một lợi thế tự nhiên của Việt Nam.

Đột phá về năng lượng, con người và văn hóa

Ở lĩnh vực năng lượng, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long, cho rằng phát triển năng lượng - điện tử là một trụ cột chiến lược cho tăng trưởng bền vững. Ông kiến nghị sớm thành lập Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc gia với cơ chế đặc thù để thống nhất quản lý, đảm bảo an ninh, quốc phòng và làm chủ công nghệ. Cùng với đó, cần bổ sung danh mục các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia, xác định rõ trách nhiệm và cơ chế thực thi mang tính đột phá, nhất là trong lĩnh vực năng lượng sạch và công trình điện.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình cho rằng, trong 3 đột phá chiến lược được nêu trong dự thảo là thể chế, hạ tầng và con người thì yếu tố con người cần được làm rõ và nhấn mạnh hơn. Nếu chỉ nêu "đủ phẩm chất, năng lực, tư duy, ngang tầm nhiệm vụ" thì vẫn chung chung. Ông đề nghị cần nêu rõ yêu cầu tiếp tục sàng lọc, bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết, loại bỏ tình trạng "làm việc cầm chừng", "ngồi một chỗ cho hết nhiệm kỳ" và "chúng ta cần những cán bộ có khát vọng cống hiến, có năng lực đổi mới và dám chịu trách nhiệm".

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng tình với ý kiến của các đại biểu, rằng văn hóa không chỉ là một lĩnh vực riêng biệt, mà là yếu tố bao trùm tất cả các lĩnh vực khác trong đời sống kinh tế - xã hội. Hiện nay, chúng ta đang sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa rất phong phú, bao gồm tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp văn hóa cũng đang mở ra cơ hội lớn - với hơn 10 ngành đầy tiềm năng, vấn đề là phải xác định được trọng tâm, những khâu đột phá, để phát triển.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, thực tế cho thấy, các hoạt động văn hóa có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn. Những sản phẩm như phim ảnh, biểu diễn nghệ thuật, nếu được đầu tư đúng, có thể thu hút doanh thu hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần có cơ chế phù hợp, thông thoáng, đột phá, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức đầu tư vào hạ tầng, thiết chế văn hóa.

