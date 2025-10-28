Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Hôm nay, ngày 28-10, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Hội trường Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước trưởng thành của tổ chức hội trong hệ thống chính trị thành phố và diễn ra trong không khí toàn Đảng bộ đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Xây dựng tổ chức, khẳng định vai trò tiên phong

Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng TPHCM được thành lập vào tháng 6-2025 theo Quyết định của Hội Cựu chiến binh TPHCM. Hội hiện có 13 chi hội, với 245 hội viên là cán bộ, công chức, người lao động công tác tại các ban Đảng, ban, ngành, hội, đoàn thể trực thuộc Thành ủy TPHCM. Dù mới thành lập, hội đã sớm kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế làm việc, duy trì nền nếp sinh hoạt và nhanh chóng phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lễ công bố Quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng TPHCM. Ảnh: HUY KHÁNH

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, cán bộ, hội viên đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM trong sạch, vững mạnh. Hội tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, chăm lo hội viên khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt động nghĩa tình và an sinh xã hội.

Với 87 đại biểu đại diện cho 245 hội viên, Đại hội sẽ tổng kết kết quả công tác hội nhiệm kỳ 2022-2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận đóng góp vào Báo cáo chính trị của Hội Cựu chiến binh TPHCM và Trung ương hội. Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới. Chủ đề Đại hội là “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố ngày càng phát triển”. Đây là định hướng quan trọng, thể hiện quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên trong việc tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đổi mới - Gương mẫu - Trách nhiệm

Hướng tới nhiệm kỳ mới, hội xác định mục tiêu trọng tâm là xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hội; phát huy vai trò gương mẫu của cựu chiến binh trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Phấn đấu 100% cán bộ, 90% hội viên được học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 100% chi hội có tổ dư luận xã hội và tổ nòng cốt chính trị; trên 95% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Hội cũng chú trọng phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TPHCM trong giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng sống và tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ; triển khai phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi”, lan tỏa hình ảnh người cựu chiến binh thời kỳ mới - bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, gắn bó với nhân dân.

Trước thềm đại hội, toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng TPHCM bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm đoàn kết, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng Đảng và thành phố. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I là mốc son khởi đầu cho một chặng đường mới - nơi những người lính năm xưa tiếp tục giữ vững khí chất, bản lĩnh chính trị kiên định, gương mẫu, trách nhiệm, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững bước trên con đường đổi mới và phát triển bền vững.

KHÁNH HUY