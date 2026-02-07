Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ ám sát tướng tình báo Alexeyev

Tướng Vladimir Alexeyev. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo ông Sergey Lavrov, động cơ của phía Ukraine là nhằm “gây rối cho quá trình đàm phán” chấm dứt xung đột kéo dài 4 năm giữa Nga và Ukraine.

Trung tướng Vladimir Alexeyev là Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục Tình báo Quân sự Nga (GRU). Ông Alekseyev được đưa vào viện sau khi bị một đối tượng chưa rõ danh tính bắn nhiều phát súng vào người trong tòa chung cư trên đường Volokolamsk ở thủ đô Moscow. Ông đã được phẫu thuật và vẫn trong tình trạng hôn mê.

Vụ ám sát xảy ra một ngày sau khi phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau tại Abu Dhabi, nơi cả hai phía đều tuyên bố có tiến triển trong đàm phán hòa bình.

Hoạt động điều tra và tìm kiếm đang được tiến hành nhằm xác định những người liên quan đến vụ việc. Các điều tra viên và chuyên gia pháp y từ chi nhánh Moscow của Ủy ban Điều tra đang khám nghiệm hiện trường, xem xét đoạn clip từ camera giám sát và phỏng vấn các nhân chứng.

PHƯƠNG NAM