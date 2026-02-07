Thế giới

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ ám sát tướng tình báo Alexeyev

SGGPO

Theo Đài Russia Today, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine đứng sau vụ ám sát tướng tình báo Vladimir Alexeyev.

Tướng Vladimir Alexeyev. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA
Tướng Vladimir Alexeyev. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo ông Sergey Lavrov, động cơ của phía Ukraine là nhằm “gây rối cho quá trình đàm phán” chấm dứt xung đột kéo dài 4 năm giữa Nga và Ukraine.

Trung tướng Vladimir Alexeyev là Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục Tình báo Quân sự Nga (GRU). Ông Alekseyev được đưa vào viện sau khi bị một đối tượng chưa rõ danh tính bắn nhiều phát súng vào người trong tòa chung cư trên đường Volokolamsk ở thủ đô Moscow. Ông đã được phẫu thuật và vẫn trong tình trạng hôn mê.

Vụ ám sát xảy ra một ngày sau khi phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau tại Abu Dhabi, nơi cả hai phía đều tuyên bố có tiến triển trong đàm phán hòa bình.

Hoạt động điều tra và tìm kiếm đang được tiến hành nhằm xác định những người liên quan đến vụ việc. Các điều tra viên và chuyên gia pháp y từ chi nhánh Moscow của Ủy ban Điều tra đang khám nghiệm hiện trường, xem xét đoạn clip từ camera giám sát và phỏng vấn các nhân chứng.

PHƯƠNG NAM

Từ khóa

GRU Sergey Lavrov Phát súng Abu Dhabi Ủy ban điều tra Đàm phán hòa bình Gây rối Liên bang Nga Ukraine Ám sát Vladimir Alexeyev Nga và Ukraine

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn