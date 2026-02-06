Ukraine sẵn sàng đàm phán tiến trình hòa bình với Nga và Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa nước này với Nga và Mỹ sẽ được tổ chức trong thời gian gần nhất và Kiev sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán này.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Lực lượng Không quân Ba Lan. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó, ba bên đã tiến hành 2 vòng đàm phán hòa bình tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), lần lượt vào cuối tháng 1 và ngày 4, 5-2.

Theo thông tin từ Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine Rustem Umerov, các bên đã đạt được thỏa thuận trao đổi 314 tù binh giữa Nga và Ukraine. Ngoài ra, các phái đoàn cũng đã thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc như cơ chế thực hiện lệnh ngừng bắn và giám sát việc chấm dứt các hoạt động quân sự.

Hãng tin TASS (Nga) cho biết việc chuẩn bị dự thảo văn kiện hòa bình có thể sẽ mất tối thiểu 1,5 tháng vì các cuộc đàm phán liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp và cần có sự đồng thuận từ tất cả các bên. Các cuộc tham vấn sẽ được tiếp tục trong những tuần tới.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo nước này và Ukraine đã ký thỏa thuận về sản xuất vũ khí chung nhằm khắc phục những rào cản về công nghệ và nguồn tài trợ để triển khai sản xuất vũ khí cũng như đạn dược tại hai nước.

Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh Ba Lan dự kiến sẽ có gói viện trợ quân sự thứ 48 dành cho Ukraine, gồm chủ yếu là các phương tiện bọc thép trị giá khoảng 214 triệu USD. Ông Donald Tusk cũng cho biết sẵn sàng chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine nếu Kiev cần.

MINH CHÂU