Truyền thông Israel: Khu nhà lãnh tụ tối cao Iran đã bị phá hủy

Kênh truyền hình 12 (Israel) dẫn các nguồn tin giấu tên của Israel cho biết, khu nhà của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã bị phá hủy hoàn toàn.

Căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain bị tấn công. Ảnh: CNN

Vẫn theo kênh này, hiện chưa rõ liệu ông Khamenei có mặt ở khu nhà hay không. Kênh thông tin của Israel cũng cho hay tất cả các nhà lãnh đạo chủ chốt của Iran đều là mục tiêu của các cuộc tấn công trong ngày 28-2.

Israel đánh giá các đợt không kích vừa qua đạt "thành công rất cao" trong việc nhắm vào lãnh đạo cấp cao Iran, bao gồm Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và các chỉ huy quân sự chủ chốt của nước này.

Trong khi đó, kênh Al Jazeera dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng: “Chiến dịch này sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi kẻ thù bị đánh bại dứt điểm”. IRGC cũng khẳng định các mục tiêu quân sự của Israel và Mỹ ở Trung Đông đã bị tấn công “bởi những đòn đánh mạnh mẽ của tên lửa Iran”.

Hội đồng An ninh quốc gia Iran đã khuyến cáo người dân rời khỏi thủ đô Tehran đến những thành phố khác. Theo Hãng thông tấn nhà nước IRNA (Iran), một cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab, thành phố thuộc tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran làm 24 học sinh thiệt mạng.

MINH CHÂU