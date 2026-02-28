Israel và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau

Theo báo The Times of Israel, Iran và Israel tiếp tục thực hiện các cuộc không kích, tấn công lẫn nhau, trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục kêu gọi các bên nối lại đàm phán.

Một trường tiểu học ở thành phố Minab, tỉnh Hormozogan, miền Nam Iran bị tấn công. Ảnh: X

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, quân đội Israel đã thực hiện một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các hệ thống phòng không chiến lược của Iran. Một trong những mục tiêu là hệ thống phòng không tiên tiến SA-65 được triển khai ở khu vực Kermanshah, cách thủ đô Tehran 525km về phía Tây.

Cũng theo IDF, Iran đã phóng loạt tên lửa mới sang miền Trung Israel và còi báo động đã vang lên. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar Mỹ đặt tại Qatar. Theo IRGC, hệ thống radar Mỹ FP132 có tầm hoạt động khoảng 5.000km, được bố trí tại Qatar và sử dụng để theo dõi tên lửa đạn đạo, đã bị phá hủy. Hiện chưa có xác nhận độc lập từ phía Mỹ hoặc Qatar về tuyên bố trên.

Cùng ngày, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran (IRCS) cho biết, hơn 20 trong số 31 tỉnh của Iran đã bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Iran đã bác bỏ thông tin chỉ huy IRGC Mohammad Pakpour thiệt mạng trong vụ không kích của Israel vào sáng 28-2.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết ông Mohammad Pakpour và Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Nasirzadeh đã thiệt mạng. Chiều tối 28-2 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei vẫn còn sống. Theo ông Araghchi, chỉ có 2 chỉ huy thiệt mạng trong các cuộc tấn công, còn các quan chức cấp cao của Iran vẫn an toàn. Số người chết trong vụ tấn công vào hai thành phố Minab và Jask đều ở tỉnh Hormozogan, miền Nam Iran làm ít nhất 70 người chết, 90 người bị thương.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án mạnh mẽ "cuộc tấn công vũ trang vô cớ của Mỹ và Israel nhằm vào Iran", nhấn mạnh hành động này vi phạm các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế, đồng thời phớt lờ những hệ quả nghiêm trọng đối với ổn định và an ninh khu vực cũng như toàn cầu. Trong một tuyên bố chung, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán.

Ngày 28-2, sau khi Mỹ và Israel xác nhận các cuộc tấn công vào Iran, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ giảm, vàng và dầu tăng giá.

Tại sàn chứng khoán New York, (Mỹ), chỉ số S&P500 đã giảm 0,43%, Dow Jones giảm 1,05% và Nasdaq giảm 0,29%.

Ở chiều ngược lại, giá dầu tăng vọt và giá vàng tăng gần 2%, báo hiệu động thái giảm rủi ro điển hình trên các thị trường toàn cầu. Dầu thô WTI tăng lên 67,29 USD. Dầu Brent tăng lên 72,64 USD. Giá vàng giao dịch ở mức 5.296 USD.

Giám đốc nghiên cứu của Viện Năng lượng và tài chính Nga, ông Alexey Belogoriev cho biết, cuộc xung đột mới tại Trung Đông có thể đẩy giá dầu lên trên 80 USD/thùng. Theo ông Alexey Belogoriev, các yếu tố chính có thể dẫn đến một đợt tăng giá, bao gồm thiệt hại nghiêm trọng của ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran, các cuộc tấn công đáng kể vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của các quốc gia vùng Vịnh Arab, hoặc sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz.

MINH CHÂU- THANH HẰNG