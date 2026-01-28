Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19

Ngày 28-1, tại tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19.

Đến các công trường, khu sản xuất tại Công ty 35 và Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên, người lao động. Đồng chí lắng nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty 35. Ảnh: CHIẾN VĂN

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo các đơn vị cho biết dù thị trường biến động và điều kiện khai thác phức tạp, các đơn vị đã chủ động ứng dụng kỹ thuật, tổ chức sản xuất khoa học.

Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận được giữ vững, thu nhập của người lao động từng bước nâng cao. Đặc biệt, công tác huấn luyện an toàn lao động và chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, giúp cán bộ, công nhân yên tâm gắn bó.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác nghe lãnh đạo Công ty 35 giới thiệu sơ đồ khu vực khai thác than của đơn vị. Ảnh: CHIẾN VĂN

Trực tiếp kiểm tra tại các công trường và khu sản xuất, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó của tập thể Binh đoàn 19. Đại tướng nhấn mạnh, những kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của đơn vị mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Quân đội và đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp xuống hầm lò để thăm, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các khu kỹ thuật dưới độ sâu 320 mét. Ảnh: CHIẾN VĂN

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh gắn với quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra hệ thống bơm hạ áp trong hầm lò của Công ty 35. Ảnh: CHIẾN VĂN

Trong đó, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối trong lao động. Coi ý thức tự giác về an toàn là mệnh lệnh, trách nhiệm và danh dự của người quân nhân.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 19 tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tay nghề cao, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà tết động viên người lao động Công ty 35. Ảnh: CHIẾN VĂN

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng năm mới thắng lợi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 19.

Đoàn công tác đến công trường thăm, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Ảnh: CHIẾN VĂN

Đại tướng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 19 tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của “đội quân chiến đấu", "đội quân công tác", "đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới.

MẠNH THẮNG