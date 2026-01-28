Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19

Đến các công trường, khu sản xuất tại Công ty 35 và Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên, người lao động. Đồng chí lắng nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo các đơn vị cho biết dù thị trường biến động và điều kiện khai thác phức tạp, các đơn vị đã chủ động ứng dụng kỹ thuật, tổ chức sản xuất khoa học.
Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận được giữ vững, thu nhập của người lao động từng bước nâng cao. Đặc biệt, công tác huấn luyện an toàn lao động và chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, giúp cán bộ, công nhân yên tâm gắn bó.
Trực tiếp kiểm tra tại các công trường và khu sản xuất, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó của tập thể Binh đoàn 19. Đại tướng nhấn mạnh, những kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của đơn vị mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Quân đội và đất nước.
Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh gắn với quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương.
Trong đó, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối trong lao động. Coi ý thức tự giác về an toàn là mệnh lệnh, trách nhiệm và danh dự của người quân nhân.
Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 19 tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tay nghề cao, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng năm mới thắng lợi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 19.
Đại tướng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 19 tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của “đội quân chiến đấu", "đội quân công tác", "đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới.