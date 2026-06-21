Đắk Lắk: Bắt đối tượng đánh, ném nữ sinh xuống giếng

Sáng 21-6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Pơng Drang (tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20-6, Công an xã Pơng Drang nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Thu Huệ (sinh năm 1985, trú xã Pơng Drang) trình báo nội dung con gái của bà là M.K.H. (sinh năm 2014) bị mất tích.

Theo bà Huệ, khoảng 13 giờ cùng ngày, con gái bà điều khiển xe máy điện màu trắng – hồng đi học. Sau giờ học không thấy con gái về nhà nên gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không được.

Qua trích xuất camera an ninh cho thấy trưa 20-6, đối tượng Ngọc đi cùng nạn nhân

Nhận được tin báo, Công an xã Pơng Drang đã khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm, đồng thời trích xuất camera để lần theo dấu vết. Qua dữ liệu trích xuất camera phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 20-6, cháu H. có đi cùng 1 nam thanh niên.

Từ dữ liệu trên, Công an xã xác định đối tượng đi cùng cháu H. là Phan Bá Ngọc (sinh năm 2006, trú cùng xã) nên tiến hành mời đối tượng lên làm việc, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Quá trình làm việc ban đầu, Ngọc không thừa nhận hành vi phạm tội, khi lực lượng công an tìm kiếm và phát hiện thi thể cháu H. dưới giếng trong rẫy nhà của Ngọc thì đối tượng thừa nhận đã sát hại nạn nhân.

Theo lời khai, trưa 20-6 Ngọc hẹn gặp cháu H.. Tại đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn nên Ngọc đã dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy vậy, Ngọc ôm H. vô rẫy cách hiện trường khoảng 30 mét và bỏ xuống giếng. Sau khi gây án, Ngọc lấy xe máy điện đi cầm cố tại cửa hàng trên địa bàn được 8 triệu đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành tạm giữ đối tượng Ngọc và tiếp tục điều tra vụ việc.

MAI CƯỜNG