Đắk Lắk: Bắt giám đốc sản xuất hàng trăm tấn lúa giống giả

Ngày 4-2, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ (48 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”.

Theo điều tra ban đầu, Vũ là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu (địa chỉ tại xã Củ Chi, TPHCM), kho sản xuất tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk. Dù công ty không được cấp giấy phép sản xuất lúa giống, không có vùng trồng nguyên liệu nhưng Vũ đã chỉ đạo nhân viên thu mua các loại lúa nguyên liệu, lúa thương phẩm, không rõ nguồn gốc với giá rẻ, sau đó mang về kho để sản xuất, đóng gói, dán nhãn mác các thương hiệu lúa nổi tiếng như: ST24, ST25, ĐT8, OM18… Sau đó, Vũ đưa các sản phẩm lúa giống xuất bán cho các đại lý ở nhiều tỉnh thành như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Ngãi, Cà Mau, Khánh Hòa, Đồng Nai và TPHCM với giá từ 14.000 đồng - 23.000 đồng/1kg tùy loại, tùy thương hiệu.

Cơ quan công an tống đạt lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ

Việc sản xuất lúa giống giả này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giống cây trồng.

Khu xưởng của Vũ đặt tại xã Ea Knuếc

Khám xét kho sản xuất của Vũ và các đại lý thu mua, lực lượng Công an đã thu giữ 781 bao lúa giống giả loại ST24, ST25 với tổng trọng lượng hơn 22 tấn, trị giá gần 600 triệu đồng. Đồng thời, thu giữ nhiều phương tiện máy móc, dấu đóng các loại lúa cùng nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, Công an đã làm rõ, chỉ trong năm 2025, Công ty của Vũ đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả loại ST24, ST25.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.

MAI CƯỜNG