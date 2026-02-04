“Trùm” buôn lậu vàng bị đề nghị 12-13 năm tù

Sau gần 1 ngày xét hỏi, chiều 4-2, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết vụ án buôn lậu vàng qua biên giới, đồng thời đề nghị các mức án đối với 11 bị cáo.

Trước khi chuyển sang phần tranh luận, đại diện cơ quan công tố đã đề nghị mức án đối với nhóm bị cáo buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới.

Theo đó, xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội của các bị cáo, căn cứ lời khai cũng như hồ sơ vụ án, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế ở Cốc Lếu, Lào Cai) 12-13 năm tù về tội “Buôn lậu” hơn 546 kg vàng.

Bị cáo Trần Thị Hoàn (áo xanh, đứng giữa) tại phiên tòa

Cùng bị truy tố tội “Buôn lậu”, bị cáo Phạm Tuấn Hải (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) bị đề nghị 11-12 năm tù. Các bị cáo Trần Thành Hiếu, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh (cùng là nhân viên cửa hàng vàng Hoàn Huế), Vàng Thị Phượng (lao động tự do)… bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 7 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Bị cáo Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) bị đề nghị 24-30 tháng tù treo, Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam) bị đề nghị 18-24 tháng tù treo... cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Viện kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng nói riêng, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý, điều hành, gây dư luận xấu. Về phần dân sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị tịch thu 546 kg vàng.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2-9-2024 đến ngày 2-12-2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng. Trong đó, Trần Thị Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp ủy thác cho cơ quan công tố cùng cấp của Trung Quốc xác minh nhân thân, vai trò, hành vi của "Bà Béo" và những công dân Trung Quốc liên quan nhưng đến nay chưa có kết quả.

