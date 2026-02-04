An Giang: Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội xúc phạm người khác

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Cẩm Chi

Ngày 4-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Chi (sinh năm 1974, ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quá trình điều tra xác định, vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất; bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm” xảy ra tại phường Bình Đức đã được tòa án xét xử, bản án có hiệu lực thi hành pháp luật đối với các đương sự. Chi là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, không có tư cách là đương sự trong vụ án trên. Tuy nhiên, Chi đã có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng tài khoản facebook “Cẩm Chi” và tài khoản tiktok tên “cmchi41” phát tán nhiều clip và tài liệu xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm và nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Cẩm Chi

Theo kết luận giám định của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, các clip và nhiều trang tài liệu thu giữ từ tài khoản facebook “Cẩm Chi” có xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Tin liên quan Bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Hải về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ

NAM KHÔI