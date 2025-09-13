Nghi phạm gây thảm án ở Đắk Lắk cướp xe máy, giả gái bỏ trốn, bị bắt trong rẫy mì

Để qua mắt lực lượng công an, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận đã cải trang thành phụ nữ để tẩu thoát nhưng không thành.

Trưa 13-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra đang lấy lời khai từ Nguyễn Nam Đại Thuận (tên gọi khác Hào, sinh năm 1998, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người chết và 1 người bị thương tại phường Thành Nhất.

Lực lượng công an bắt giữ nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận

Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ truy bắt nghi phạm. Trong quá trình bỏ trốn, Thuận đã chiếm đoạt xe máy của một phụ nữ đi đường, thay quần áo và di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị phát hiện.

Đến khoảng 8 giờ 30, lực lượng công an đã bắt giữ Thuận khi y đang lẩn trốn tại một rẫy mì trên đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao).

Theo clip do cơ quan công an cung cấp, Thuận đã cải trang thành phụ nữ hòng qua mắt lực lượng chức năng. Khi bị bắt, trên người đối tượng có 2 con dao (một dao Thái Lan, một dao cán gỗ) và thuốc ngủ mang theo để tự tử, nhưng chưa kịp thực hiện.

Clip: Lực lượng công an bắt giữ nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận

Liên quan đến vụ việc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết cháu Trần Tuấn P. (sinh năm 2012) – nạn nhân duy nhất còn sống sót – đã qua cơn nguy kịch. Cháu nhập viện lúc 2 giờ 23 phút trong tình trạng đa chấn thương vùng ngực, vai, tay và chân. Các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn.

Theo người nhà, mặc dù bị thương nặng, cháu P. vẫn cố gắng trèo qua bức tường phía sau nhà để thoát thân trước khi ngã gục bất tỉnh.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ án.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, đối tượng tên Nguyễn Nam Đại Thuận tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, trú Tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, Thuận dùng dao đâm, chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em chị H.) tử vong trong nhà. Cháu Trần Tấn P. cũng bị đối tượng đâm bị thương trong tình trạng nguy kịch.

MAI CƯỜNG