Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà tết cho các hộ nghèo ở Gia Lai

Ngày 9-2, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ bị thiệt hại do bão lũ và công nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc tết các hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại xã Tuy Phước (Gia Lai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi sức khỏe, chúc tết các hộ gia đình chính sách ở vùng bão lũ Tuy Phước

Tại đây, đoàn trao 554 suất quà, mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà) cho các hộ gia đình.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà cho các hộ dân nghèo khó ở Tuy Phước

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ với những khó khăn của người dân địa phương.

Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương xã Tuy Phước là điểm sáng trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ, nhất là việc triển khai hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung”, hoàn thành trước thời hạn và được Chính phủ tặng bằng khen.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác thăm, trao quà tết cho gia đình chính sách

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị, địa phương tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo tốt cho gia đình chính sách, hộ nghèo; mong người dân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác đến thăm, trao 46 suất quà tết (2,3 triệu đồng/suất) cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư (xã Tuy Phước).

Trao quà cho các công nhân tại xã Tuy Phước

Trước đó, ngày 8-2, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà tết cho người dân ở các vùng bị ảnh hưởng nặng bởi bão, lũ trên địa bàn xã Ngô Mây (Gia Lai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà cho các hộ dân khó khăn ở xã Ngô Mây

Tại xã Ngô Mây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã thăm hỏi, trao tặng 200 suất quà tết (1 triệu đồng/suất) cho các hộ dân.

NGỌC OAI