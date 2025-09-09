Pháp luật

Đắk Lắk: Điều tra vụ người đàn ông bị tấn công bằng đá, nguy kịch

Ngày 9-9, lãnh đạo UBND xã Ea Nuôl (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ một người dân bị tấn công bằng đá trong lúc đi đường, hiện đang nguy kịch.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 8-9, anh L.H.S. (SN 2000, trú xã Ea Nuôl) đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị ông T.V.T. (SN 1979) chặn đường, dùng đá tấn công liên tiếp vào vùng đầu. Bị đánh bất ngờ, anh S. chỉ kịp kêu cứu rồi gục xuống, bất tỉnh.

﻿Anh S. bị một người đàn ông có dấu hiệu tâm thần tấn công, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Người dân cung cấp

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh nhanh chóng đến can ngăn, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo chính quyền và người dân địa phương, ông T. có biểu hiện tâm thần không ổn định trong nhiều năm qua, thường đi lang thang lượm ve chai để mưu sinh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

MAI CƯỜNG

