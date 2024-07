Nam thanh niên khuyết tật thần kinh chém trọng thương mẹ và dì ruột

Ngày 29-7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ và xử lý vụ việc một nam thanh niên ở thôn An Đoài, xã An Bình, huyện Nam Sách, chém trọng thương 2 người thân trong gia đình.