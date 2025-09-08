Đắk Lắk: Hai xe máy tông nhau, 2 người tử vong

Ngày 8-9, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 19 giờ 10 tối 7-9, tại Km13+220, Quốc lộ 25 (thuộc thôn Định Thọ 1, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk). Thời điểm trên, anh D.V.T. (sinh năm 2001, trú thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1) điều khiển xe máy mang BKS 78E1 lưu thông theo hướng phường Tuy Hòa đi xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk). Khi chạy đến địa điểm trên thì xe anh T. xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 78H1 do anh H.V.M. (sinh năm 1982, trú xã Phú Hòa 1) điều khiển từ đường nhánh ra Quốc lộ 25.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến anh T. tử vong tại chỗ, anh M. được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó. Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MAI CƯỜNG