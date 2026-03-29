Đắk Lắk: Hàng chục bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì

Ngày 29-3, Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã tiếp nhận và điều trị cho 32 bệnh nhân, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 28-3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Tiếp đó, hàng chục trường hợp khác cũng nhập viện điều trị với triệu chứng tương tự. Tổng cộng 32 người nhập viện đều khai nhận sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk) thì bị đau bụng dữ dội.

Theo Trung tâm Y tế Ea H'leo, sau khi tiếp nhận, bác sĩ của bệnh viện đã tích cực điều trị cho các bệnh nhân. Hiện, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm ổn, đang được theo dõi và chưa có trường hợp nào xuất viện. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu liên quan để làm rõ nguyên nhân. Trung tâm Y tế Ea H’leo cũng đã báo cáo vụ việc cho Sở Y tế Đắk Lắk.

UBND xã Ea Đrăng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì Q.H. và chờ kết quả xét nghiệm để có căn cứ xử lý theo quy định.

MAI CƯỜNG

