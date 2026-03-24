Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân 19 người nhập viện nghi ngộ độc ở Quảng Ngãi

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản tới Sở Y tế Quảng Ngãi, yêu cầu làm rõ và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì xảy ra trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, cơ quan chức năng cần thông báo rộng rãi cho cộng đồng tại khu vực xảy ra vụ ngộ độc.

Bất kỳ ai có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do từng ăn bánh mì tại cơ sở liên quan cần ngay lập tức báo cho trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Một trường hợp ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi được bác sĩ thăm khám

Sở Y tế Quảng Ngãi cùng các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Song song đó, các đơn vị sẽ lập kế hoạch tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, kết hợp nhiều hình thức truyền thông.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, đến chiều 24-3 đã có 19 người phải nhập viện. Trước đó, hồi tháng 12-2025, tại Quảng Ngãi cũng đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì, khiến hơn 200 người nhập viện.

NGUYỄN QUỐC