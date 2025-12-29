Đắk Lắk: Phê bình Giám đốc Sở Tài chính chậm trễ báo cáo

Ngày 29-12, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn vừa có văn bản phê bình Giám đốc Sở Tài chính vì chậm trễ báo cáo liên quan dự án đầu tư trên địa bàn.

Trước đó, ngày 24-10, UBND tỉnh có công văn giao Sở Tài chính rà soát, đánh giá, làm rõ các nội dung liên quan đến dự án Nông nghiệp sinh thái, tại xã Ea Súp của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Aloe Vera, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27-10.

Ngày 7-11, Văn phòng UBND tỉnh ban hành thông báo về kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A thuộc Dự án phát triển nhà ở tại phường Tân Lợi, trong đó giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 10-11.

Ngày 19-11, UBND tỉnh ban hành công văn giao Sở Tài chính rà soát tham mưu đề xuất về việc thực hiện dự án Trung tâm giao dịch thủy sản Đắc Lộc, phường Sông Cầu của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 21-11.

Sở Tài chính Đắk Lắk

Đến ngày 9-12, UBND tỉnh tiếp tục ban hành công văn đôn đốc Sở Tài chính và yêu cầu báo cáo, tham mưu đối với các dự án trên trước ngày 11-12. Tuy nhiên, đến ngày 16-12, UBND tỉnh mới nhận được văn bản báo cáo của Sở Tài chính về dự án Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A thuộc Dự án phát triển nhà ở tại phường Tân Lợi; 2 dự án còn lại đến nay Sở Tài chính vẫn chưa báo cáo, tham mưu UBND tỉnh.

Với sự chậm trễ trong việc báo cáo, tham mưu đối với các dự án nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn phê bình Giám đốc Sở Tài chính và yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh. Trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư của tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin liên quan Giám đốc Sở Y tế bị phê bình vì thiếu chủ động

MAI CƯỜNG