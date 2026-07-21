TPHCM khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các khu vực có thông tin mộ tập thể

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ các trận đánh tiêu biểu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập tại khu vực có thông tin mộ liệt sĩ tập thể năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Lực lượng công binh rà soát vật liệu nổ tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Kế hoạch nhằm nghiên cứu, làm rõ diễn biến, quy mô, lực lượng tham gia, kết quả và ý nghĩa lịch sử của các trận đánh tiêu biểu; thu thập, bổ sung nguồn tư liệu lịch sử, hồ sơ quân sự, hồ sơ liệt sĩ và các tài liệu liên quan.

Đồng thời tìm kiếm, gặp gỡ, xác minh thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân địa phương; khảo sát thực địa, xác định các địa điểm chiến đấu, khu vực, vị trí mai táng ban đầu của liệt sĩ.

Quá trình triển khai phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan, khoa học và hiệu quả; thông tin được đối chiếu, xác minh từ nhiều nguồn.

Thành phố thực hiện phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, ưu tiên các trận đánh có số lượng cán bộ, chiến sĩ hy sinh lớn, có nhân chứng. Qua đó, từng bước tạo cơ sở khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quy trình thực hiện gồm thu thập, nghiên cứu tư liệu; tìm kiếm, xác minh nhân chứng; khảo sát thực địa; xây dựng hồ sơ hội thảo; tổ chức hội thảo khoa học khi có đủ cơ sở; ứng dụng các phương pháp khoa học để khảo sát, đào thăm dò; tổ chức tìm kiếm, quy tập, truy điệu và an táng liệt sĩ theo quy định.

Hình ảnh tư liệu khu vực Bệnh viện K76A do nước ngoài cung cấp cho Bộ Tư lệnh TPHCM

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cũng thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu và tổ giúp việc, để thu thập tài liệu lịch sử, liên hệ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa, đối chiếu, kiểm chứng thông tin.

Kế hoạch nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong khảo sát, thăm dò, tìm kiếm, trong đó có sự tham gia, hỗ trợ của các trường đại học, đơn vị chuyên môn với thiết bị chuyên dùng.

Khu vực, địa điểm tìm kiếm, xác minh, quy tập hài cốt liệt sĩ Trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất (đêm 30, rạng sáng 31-1-1968), nay là phường Tân Bình, TPHCM, có 2 rãnh mộ chôn liệt sĩ năm 1995 đã quy tập được 181 liệt sĩ. Trận Bàu Bàng 1, nay là xã Bàu Bàng, TPHCM. Trận Búng - Lái Thiêu Bình Dương (tháng 2-1968), nay là phường Lái Thiêu, TPHCM. Trận Bình Ba (ngày 8-6-1969), nay là xã Ngãi Giao, TPHCM, có 107 liệt sĩ (đã quy tập được 60 liệt sĩ). Trận đánh phía Đông cầu xe lửa Bình Điền (ngày 13-5-1968), nay là xã Tân Nhựt, TPHCM. Trận Bến Tranh (ngày 22-5-1969), nay là xã Thanh An, TPHCM. Trận Sở Hội (ngày 12-5-1968), xã Sở Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây, nay là phường Bình Cơ, TPHCM, có khoảng 200 liệt sĩ (chôn trong 3 hố, người dân đã phát hiện 7 liệt sĩ). Bệnh viện K76A, K76B khu vực xã Hòa Hiệp (Núi Mây Tàu), nay là xã Hòa Hiệp, TPHCM, 700 liệt sĩ. Trận ấp Lò Gốm (ngày 17-2-1967), xã Long Điền, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là xã Long Điền, TPHCM. Trận Láng Cà Thy (ngày 31-12-1970), nay là xã Xuyên Mộc, TPHCM, có 21 liệt sĩ của Tiểu đoàn 445. Trận đánh FSB Pike VI (ngày 12-5-1968), Tây Nam ngã tư Gò Mây, nay là phường Bình Tân, TPHCM. Nghĩa trang Hàng Keo - Côn Đảo, nay là đặc khu Côn Đảo, TPHCM, các liệt sĩ hy sinh năm 1945, đặc biệt giai đoạn khủng bố trắng 1940 - 1941.

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