Dàn nghệ sĩ Running Man Vietnam mùa 3 ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Trưa 1-10, tại Công viên Tao Đàn TPHCM, Running Man Vietnam chính thức khởi động mùa 3. Tham gia sự kiện ngoài dàn cast và đông đảo nghệ sĩ khách mời còn có hàng trăm người hâm mộ của chương trình.

Running Man Vietnam chính thức trở lại mùa 3

Trở lại sau 4 năm, Running Man Vietnam mùa 3 được đánh giá là một trong những gameshow truyền hình đáng chú ý nhất năm 2025. Running Man Vietnam mùa 3 có 7 thành viên chính thức. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát thì 4 gương mặt mới Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P được nhận định là ẩn số thú vị.

Ra mắt trong không gian của sân vận động, các nghệ sĩ nhiệt tình tương tác cùng khán giả. Các nghệ sĩ tái hiện lại không gian phim trường ghi hình. Đặc biệt, khán giả tham dự lần đầu tiên được trải nghiệm những cảm giác vô cùng sống động, chân thực khi được trực tiếp xem nghệ sĩ chơi game mini.

7 nghệ sĩ chính tham gia chương trình

Theo ông Kim Guk-jin, đại diện nhà sản xuất Forest Studio, chương trình được đầu tư mạnh tay từ địa điểm ghi hình đến các đạo cụ để chơi game. Không chỉ vậy, chủ đề và thông điệp sẽ được cài cắm qua từng tập, tạo nên một câu chuyện có kịch bản và có những yếu tố bất ngờ.

“Mùa này có 2 điểm mạnh: khả năng kể chuyện; nhiều trò chơi, nhiều góc nhìn. Mọi thứ được xây dựng theo câu chuyện rõ ràng. Đặc biệt, không chỉ là chương trình giải trí, chúng tôi và các nghệ sĩ sẽ tổ chức các chương trình thiện nguyện nhân ái, như việc đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi). Chúng tôi tin rằng, những chương trình với năng lượng, thông điệp tích cực sẽ nhận được sự quan tâm của khán giả”, ông Kim Guk-jin chia sẻ.

Các nghệ sĩ trong phim trường quay hình

Running Man Vietnam mùa 3 có nội dung bám sát theo format gốc và được sản xuất theo quy trình chuẩn của Hàn Quốc. Chương trình sẽ phát sóng lúc 19 giờ 30 thứ bảy hàng tuần, từ 4-10 trên kênh HTV7, Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM.

THỦY TIÊN