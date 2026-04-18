Dàn nghệ sĩ trẻ góp mặt trong mùa đầu của Sao Concert

Hoàng Dũng, Nguyễn Hùng, Mỹ Anh, Phùng Khánh Linh và Vũ Thanh Vân sẽ góp mặt trong đêm diễn đầu tiên của Sao Concert, chuỗi sự kiện âm nhạc liveband định kỳ được đầu tư theo tiêu chuẩn nghệ thuật và công nghệ quốc tế.

Nghệ sĩ trẻ góp mặt trong Sao Concert mùa đầu tiên

Chương trình đầu tiên của Sao Concert sẽ diễn ra vào tối 25-4 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường An Đông (khu Đại Thế Giới cũ). Ban tổ chức dự kiến đêm diễn thu hút gần 4.000 khán giả, mở đầu cho chuỗi concert liveband được tổ chức định kỳ.

Toàn bộ phần âm nhạc của chương trình do nhạc sĩ, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đảm nhiệm, kết hợp cùng ban nhạc Màu Nước để tạo nên tổng thể nghệ thuật xuyên suốt đêm diễn.

Ekip thực hiện quy tụ nhiều gương mặt tên tuổi như tổng đạo diễn Trần Tú, đạo diễn sân khấu Vũ Hồng Thắng - Linh Dak, giám đốc sáng tạo Tùng Monkey, nhóm bè Cadillac...

Đêm diễn đầu tiên của Sao Concert được phát triển theo concept “Vũ trụ ngôi sao - số 5”, tương ứng với 5 nghệ sĩ, 5 cộng đồng người hâm mộ và 5 màu sắc âm nhạc khác nhau.

Theo đó, chương trình quy tụ 5 nghệ sĩ gồm Phùng Khánh Linh, Hoàng Dũng, Mỹ Anh, Vũ Thanh Vân và Nguyễn Hùng.

Mỗi nghệ sĩ sẽ có một phần trình diễn riêng gồm 5 ca khúc, được xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh về hành trình âm nhạc và dấu ấn cá nhân của mình.

TIỂU TÂN