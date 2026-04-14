Y tế - Sức khỏe

Đang du học tại Đức, nữ sinh về Việt Nam điều trị khối u vú khổng lồ

SGGPO

Đang du học tại Đức, nữ sinh 25 tuổi quyết định trở về Việt Nam điều trị để "giải thoát" khỏi khối u vú đã phát triển đến 18 cm.

Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một cô gái trẻ mang khối u phyllode vú.
Bệnh nhân là chị Nguyễn Minh H. (sinh năm 2000, ở xã Tây Phương, Hà Nội) là du học sinh Đức, trở về Việt Nam nhập viện Bệnh viện K với tình trạng u kích thước rất lớn tại vú phải.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u phyllode cho bệnh nhân H. Ảnh: BVCC

Chị H. cho biết: “Khoảng 1 năm gần đây, khối u xuất hiện và ngày càng phát triển bất thường, tôi phải đối diện với những cơn đau về thể xác và cả tinh thần, tự ti, mặc cảm ngoại hình. Với sự phát triển của y học hiện đại tại Việt Nam, tôi và gia đình đã bàn bạc và lựa chọn về nước để khám và điều trị dứt điểm”.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân H. có khối u ở vú phải với đường kính khoảng 18 cm, chiếm gần toàn bộ thể tích tuyến vú, gây biến dạng và mất cân xứng. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u phyllodes vú.

Khối u phyllode được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC

TS Phạm Hồng Khoa, Trưởng khoa Khám bệnh (cơ sở Quán Sứ), Bệnh viện K, cho biết u phyllodes là dạng khối u rắn, bề mặt trơn, thường có kích thước trên 3 cm và có thể phát triển rất lớn, lên tới 20–30 cm.

Do đó, người bệnh đã được chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u triệt để, ngăn nguy cơ tiến triển và hạn chế biến chứng do kích thước lớn, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Cùng với đảm bảo xử lý vấn đề bệnh lý, ekip phẫu thuật cũng tối ưu tính thẩm mỹ để người bệnh lấy lại sự tự tin với 2 bên ngực cân đối, hài hòa. Sau phẫu thuật, nữ bệnh nhân H. đã phục hồi tốt, vết mổ ổn định trong 7 ngày đầu.

Tin liên quan
MINH KHANG

Từ khóa

Nguyễn Minh H. Bệnh viện K Tây Phương Khối u BVCC Cắt bỏ khối u Quán Sứ Cân xứng Trị dứt u phyllode vú

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn