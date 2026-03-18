Đạo diễn Khương Ngọc 3 lần liên tiếp mời Hồng Đào đóng chính phim điện ảnh

Sau thành công từ Chị dâu, Cục vàng của ngoại , đạo diễn Khương Ngọc tiếp tục mời diễn viên Hồng Đào đảm nhận vai nữ chính trong dự án điện ảnh mới nhất - Lên hương .

Phim vừa chính thức khởi quay vào sáng 18-3, tại TPHCM quy tụ dàn diễn viên: Hồng Đào, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan….

Ê-kíp đoàn phim "Lên hương" tại buổi cúng khai máy sáng 18-3. Ảnh: ĐPCC

Thuộc thể loại tâm lý - gia đình, Lên hương xoay quanh câu chuyện về Tâm (Võ Tấn Phát thủ vai) làm nghề giao vịt quay. Để có tiền duy trì cuộc sống, Tâm chấp nhận một công việc "không tưởng” là nằm trong quan tài để cầu vận cho một trại hòm đang ế ẩm. Phim khắc họa cuộc sống của những con người lao động bình dị, trong guồng quay mưu sinh, mỗi nhân vật đều phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, và cả những biến cố bất ngờ của số phận.

Bên cạnh những tình huống đời thường đôi khi hài hước, là hành trình trưởng thành của nhân vật khi đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Chính trong những thời khắc đó, con người mới nhận ra giá trị của gia đình, tình thân và đặc biệt là tình yêu vô điều kiện của người mẹ.

Diễn viên Hồng Đào tiếp tục đồng hành cùng Khương Ngọc ở dự án điện ảnh thứ 3 liên tiếp. Ảnh: ĐPCC

Phim tiếp tục khai thác thế mạnh của Khương Ngọc trong dòng phim gia đình đã khá thành công từ hai tác phẩm trước đó. Với dự án điện ảnh mới nhất này, Khương Ngọc còn giữ một vai trò mới - giám đốc sản xuất.

Khương Ngọc hào hứng trong ngày khai máy phim. Ảnh: ĐPCC

Đáng chú ý, đồng hành cùng Khương Ngọc ở vai trò đạo diễn là đạo diễn trẻ Tấn Hoàng Thông, người từng gây chú ý khi cho ra mắt dự án kinh dị Năm mười. Sự kết hợp này được kỳ vọng mang đến một cách kể chuyện vừa sáng tạo nhưng cũng sẽ rất gần gũi và giàu chất điện ảnh.

Lên hương do VIC-N Studio sản xuất, CJ CGV phát hành, dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào tháng 9-2026.

HẢI DUY