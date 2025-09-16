Đạo diễn Lương Đình Dũng: Tôi muốn tạo ra sự sợ hãi không thể cảnh giác

Ở tác phẩm điện ảnh thứ 4, đạo diễn Lương Đình Dũng mới chạm ngõ thể loại kinh dị. Từ việc quan sát dòng chảy của phim kinh dị, anh tự tin mang đến câu chuyện mới, nơi nỗi sợ đến từ sự bất ngờ, không cảnh giác được.

Đạo diễn Lương Đình Dũng là người đứng sau các bộ phim: Cha cõng con, 578 – Phát đạn của kẻ điên và Thành phố ngủ gật. Mỗi bộ phim một thể loại, đề tài và cách tiếp cận khác nhau dù chưa thật sự thành công về doanh thu phòng vé nhưng cho thấy sự chỉn chu trong từng khung hình và nỗ lực đưa điện ảnh Việt ra nước ngoài thông qua việc tham dự các liên hoan phim, giải thưởng điện ảnh cũng như đẩy mạnh phát hành quốc tế.

Trước thềm ra mắt tác phẩm điện ảnh thứ 4, đồng thời là phim kinh dị đầu tay Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, anh hé lộ về bộ phim cũng như quan điểm làm nghề của mình.

Làm phim từ những trải nghiệm “sống”

Phóng viên: "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" có phải là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm do chính anh viết?

* Đạo diễn Lương Đình Dũng: Bộ phim không được chuyển thể từ một tác phẩm cụ thể. Nó được tạo thành từ 6,7 câu chuyện khác nhau được tôi viết từ khá lâu, trong nhiều năm. Kịch bản cũng có sự tham gia biên tập của chuyên gia nước ngoài. Với tôi, bất cứ bộ phim nào đều được hình thành từ những quan sát đời sống, với sự góp nhặt của nhiều chi tiết. Bộ phim lần này là kết quả của quá trình đắn đo, chọn lọc giữa rất nhiều câu chuyện.

Đạo diễn Lương Đình Dũng lần đầu lấn sân sang thể loại phim kinh dị. Ảnh: FBNV

Ý tưởng thực hiện bộ phim được anh triển khai như thế nào?

* Tôi vẫn luôn có nhiều ý tưởng để thực hiện các bộ phim kinh dị. Bởi tôi từng được sống trong những trải nghiệm đó. Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện rất lạ từ những cụ già 80, 90 tuổi. Những âm hưởng đó đã giúp tôi xây dựng các tình tiết trong phim.

Có nhiều lựa chọn như thế, chắc hẳn anh phải đắn đo không ít để đưa lên phim?

* Chúng tôi cân nhắc kỹ, câu chuyện nào phù hợp để đưa lên màn ảnh trước. Ở thời điểm này, chúng tôi chọn Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại vì thấy nó phù hợp hơn cả, vừa hợp thời điểm vừa lạ so với dòng phim kinh dị. Bản thân tôi cũng đã quan sát các dòng chảy của phim kinh dị, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới trước khi đưa ra quyết định.

Với "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại", chất riêng anh muốn xây dựng để khác với các tác phẩm cùng thể loại kinh dị là gì?

* Đầu tiên, đó là chất liệu đến từ những câu chuyện dân gian. Theo tôi, điều này sẽ tạo ra sự huyền bí. Như hình tượng con búp bê, con cá trê, con chuột… đều gắn liền với nhiều câu chuyện kì bí. Tôi muốn tạo ra sự sợ hãi từ chính những gì đẹp đẽ, quen thuộc và cả kỳ quái. Với tôi, nỗi sợ ghê gớm nhất là khi chúng ta không cảnh giác được. Nó đáng sợ hơn tất thảy những gì chúng ta thấy được bằng mắt.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cùng các diễn viên trên phim trường. Ảnh: ĐPCC

Phim của anh cũng thường mang tính ẩn dụ cao trong từng khung hình. Với tác phẩm lần này, anh sẽ làm cho khán giả dễ hiểu hơn?

* Với tác phẩm mới này sẽ vẫn có những lớp cài cắm, tuy nhiên dù có vẻ là một câu chuyện phức tạp nhưng thực tế tôi nghĩ phim dễ cảm nhận, quen thuộc và đặc biệt phải đáng để xem. Quen mà lạ là điều tôi muốn đưa đến trong tác phẩm lần này.

Điện ảnh phải duy mỹ và có câu chuyện lạ

Nhìn vào các tác phẩm anh đã thực hiện, tính duy mỹ luôn được đề cao. Có phải anh luôn đặt ra những yêu cầu cao với từng khung hình?

* Thực ra tôi luôn có khát vọng đưa điện ảnh Việt vươn tầm quốc tế. Vậy nên, trong mặt bằng chung chúng ta phải đặt ra những tiêu chí tiệm cận nước ngoài. Mỗi bộ phim là một câu chuyện của Việt Nam nhưng nó phải mang đến trải nghiệm bằng những khuôn hình có tính chuyên nghiệp. Do đó, tôi luôn đưa ra yêu cầu cao. Với tôi, điện ảnh phải đáp ứng tính duy mỹ và có câu chuyện lạ. Phim điện ảnh vừa đồng thời đảm bảo tính chân thật, gần gũi nhưng phải đạt sự duy mỹ của nó.

Chưa thật sự thành công ở khía cạnh phòng vé, anh có nghĩ mình thiếu 1 chút may mắn?

* Mọi người vẫn hay nói tôi lì. Có thể tôi phải trải qua những thứ như vậy mới tạo cho mình những tác phẩm mang dấu ấn riêng. Tôi tin khán giả sẽ hiểu và chia sẻ với mình.

Một trong những bối cảnh bộ phim Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại. Ảnh: ĐPCC

Sau Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, dự án tiếp theo của anh - phim Anh hùng đã triển khai đến đâu?

* Chúng tôi đang cố gắng có thể bấm máy Anh hùng trong năm tới. Hiện tại chúng tôi đã có kịch bản và cũng tuyển chọn được một số diễn viên. Để thực hiện, còn rất nhiều thứ phải làm và mình phải đảm bảo an toàn cho dự án, không phải thích là làm được.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

VĂN TUẤN