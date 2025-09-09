Đạo diễn đi hơn 20.000km tìm bối cảnh phim

Tại buổi công bố dự án phim Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại , đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, anh đã đi nhiều tỉnh thành để tìm bối cảnh cho phim. “Nếu tính quãng đường đi lại chắc phải hơn 20.000 km”, anh chia sẻ.

Sự kiện được tổ chức vào chiều 9-9, tại TPHCM, với sự tham gia của đại diện nhà sản xuất, đạo diễn Lương Đình Dũng và các diễn viên: Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương...

Ê-kíp đoàn phim Đồi hành xác tại sự kiện giao lưu chiều 9-9

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, trong quá trình chuẩn bị có lúc anh tự nhủ dự án có thể hủy không quay được nữa vì không tìm được bối cảnh ưng ý. Giai đoạn tiền kỳ, anh đi Thanh Hóa đến 40 lần, cộng với vô số các chuyến đi Nghệ An, Cao Bằng...

Khi tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, anh may mắn tìm được một con đường nhỏ dẫn vào bối cảnh chính, đồi dứa Tam Điệp (Ninh Bình). Ngoài ra, bối cảnh hang động ở Ngọc Lặc (Thanh Hóa) và khu rừng già ở Mộc Châu (Sơn La) cũng khiến anh rất hài lòng.

Đồi hành xác đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lương Đình Dũng sau 3 bộ phim đã ra mắt gồm: Cha cõng con, 578 - Phát đạn của kẻ điên và Thành phố ngủ gật. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh thử sức ở thể loại kinh dị.

Phim xoay quanh câu chuyện về chàng trai tên Bảo, làm nghề sửa xe và đồng thời sở hữu một ga-ra xe hơi cũ. Khi tháo dỡ một chiếc xe từ thập niên 90, Bảo vô tình đánh thức một thế lực tà ác, kéo theo hàng loạt sự kiện kỳ dị xảy đến với anh và những người xung quanh.

Cùng với sự có mặt của một điều tra viên bí ẩn (Hứa Vĩ Văn), bí mật từ quá khứ đội mồ sống dậy, bóc trần những góc khuất của lòng tham và sự tàn bạo nơi con người.

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, anh tập trung khai thác yếu tố kinh dị từ nỗi sợ nguyên bản của con người. Bởi đó mới là thứ hấp dẫn khán giả và tạo khác biệt với phim cùng thể loại.

Những bối cảnh được dày công tìm kiếm để mang đến khung hình ưng ý nhất

Đồi hành xác được gắn nhãn T18 (dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên) dự kiến khởi chiếu từ ngày 26-9 tại các rạp trên toàn quốc.

Tin liên quan Đạo diễn Lương Đình Dũng trở lại với phim kinh dị mới

HẢI DUY