Đạo diễn Lương Đình Dũng trở lại với phim kinh dị mới

Sau hai năm chuẩn bị, đạo diễn Lương Đình Dũng vừa chính thức ra mắt phim kinh dị đầu tay "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại", quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt quen mà lạ.

Phim do Lương Đình Dũng viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim mở đầu khi Bảo (Nguyễn Xuân Thắng) tháo dỡ và “độ” lại một chiếc ô tô cũ không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, chiếc xe này lại là vật trung gian mở ra chuỗi hiện tượng kỳ dị, hé lộ một thế lực tà thuật bị phong ấn.

Ba diễn viên chính trong phim: Xuân Thắng, Yu Dương và Bé Quyên. Ảnh: ĐPCC

Câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang không khí rùng rợn khi bóng ma của một cô gái trẻ mất tích hiện về để trả thù, nhưng đồng thời gieo rắc nỗi kinh hoàng lên cả những người vô tội.

Trong teaser được hé lộ dài hơn một phút, khán giả bị dẫn dắt vào không gian đầy ám ảnh: khu rừng già, mặt hồ phẳng lặng, hang động cổ xưa...

Poster chính thức của bộ phim. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, poster chính thức gợi cảm giác u tối với hình ảnh những con búp bê màu đỏ bị treo cổ trên cây cổ thụ, phía xa là ngôi nhà bí ẩn trong ánh đèn vàng, phía bên dưới là đàn cá trê.

Sau các phim tâm lý, ly kỳ Cha cõng con, Thành phố ngủ gật và phim hành động 578, đạo diễn Lương Đình Dũng tiếp tục làm mới mình với thể loại kinh dị. Anh cho biết trong hơn 10 năm viết văn và làm phim, anh có nhiều câu chuyện kinh dị, Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại là câu chuyện đầu tiên anh dựng thành phim.

Đạo diễn Lương Đình Dũng lần đầu làm phim kinh dị. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn tự nhận là người sợ ma nhưng càng sợ, anh càng có hứng thú khám phá dòng phim kinh dị dựa trên những câu chuyện anh được nghe kể ngoài đời. Giữa bối cảnh phim kinh dị Việt ồ ạt ra rạp, anh tự tin mang đến chất liệu kinh dị mới lạ, đủ để thu hút công chúng.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt quen thuộc: Yu Dương, Hứa Vĩ Văn, Bé Quyên hay gương mặt mới Nguyễn Xuân Thắng - quán quân The Next Gentlemen 2024.

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 26-9.

HẢI DUY