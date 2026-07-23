Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vượt mốc 1.000 ca tử vong

Đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã cướp đi hơn 1.000 sinh mạng, trở thành một trong những đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe một bệnh nhân Ebola ở CHDC Congo. Ảnh: WHO

Theo truyền hình France 24 (Pháp), phát biểu tại hội nghị y tế ở Ghana ngày 22-7, Tổng Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) Jean Kaseya xác nhận, có 1.031 ca tử vong vì dịch Ebola ở CHDC Congo. Ông nhấn mạnh việc thiếu vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu và nguồn tài chính đang khiến nỗ lực ứng phó gặp nhiều khó khăn. Theo Bộ Y tế CHDC Congo, tính đến ngày 20-7, nước này ghi nhận 2.473 ca mắc, trong đó 737 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị.

Giới chức y tế châu Phi cảnh báo nếu không khẩn trương kiểm soát, đây có thể trở thành một trong những cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất thế giới.

Đợt bùng phát virus Ebola được công bố từ ngày 15-5 do chủng virus Bundibugyo gây ra và hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị. So với đợt dịch Ebola Tây Phi giai đoạn 2013-2016 mất khoảng 8 tháng để vượt mốc 1.000 ca tử vong, đợt dịch hiện nay đạt ngưỡng này chỉ sau hơn 2 tháng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng quy mô thực tế của dịch có thể cao gấp 2-4 lần số liệu chính thức. Khoảng 80% ca mắc mới xuất hiện ngoài các chuỗi lây truyền đã được xác định, trong khi chưa đến 9% số người tiếp xúc với bệnh nhân được theo dõi. Hơn 60% ca tử vong xảy ra tại cộng đồng trước khi người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế.

HUY QUỐC