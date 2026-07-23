Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vượt mốc 1.000 ca tử vong

Theo truyền hình France 24 (Pháp), phát biểu tại hội nghị y tế ở Ghana ngày 22-7, Tổng Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) Jean Kaseya xác nhận, có 1.031 ca tử vong vì dịch Ebola ở CHDC Congo. Ông nhấn mạnh việc thiếu vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu và nguồn tài chính đang khiến nỗ lực ứng phó gặp nhiều khó khăn. Theo Bộ Y tế CHDC Congo, tính đến ngày 20-7, nước này ghi nhận 2.473 ca mắc, trong đó 737 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị.
Giới chức y tế châu Phi cảnh báo nếu không khẩn trương kiểm soát, đây có thể trở thành một trong những cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất thế giới.
Đợt bùng phát virus Ebola được công bố từ ngày 15-5 do chủng virus Bundibugyo gây ra và hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị. So với đợt dịch Ebola Tây Phi giai đoạn 2013-2016 mất khoảng 8 tháng để vượt mốc 1.000 ca tử vong, đợt dịch hiện nay đạt ngưỡng này chỉ sau hơn 2 tháng.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng quy mô thực tế của dịch có thể cao gấp 2-4 lần số liệu chính thức. Khoảng 80% ca mắc mới xuất hiện ngoài các chuỗi lây truyền đã được xác định, trong khi chưa đến 9% số người tiếp xúc với bệnh nhân được theo dõi. Hơn 60% ca tử vong xảy ra tại cộng đồng trước khi người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế.