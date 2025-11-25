Vừa ra mắt, "Quán Kỳ Nam" nhận nhiều lời khen

Sau buổi công chiếu ra mắt chính thức tại TPHCM tối 24-11, bộ phim " Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê được đông đảo các nhà làm phim chào đón và dành nhiều lời khen.

Sự kiện thảm đỏ ra mắt phim có sự tham gia của đầy đủ dàn diễn viên chính, gồm: Đỗ Thị Hải Yến, Liên Bỉnh Phát, Trần Thế Mạnh, Ngô Hồng Ngọc, Lý Kiều Hạnh, Lê Văn Thân, Phương Bình, Tú Quyên, Hồ Thành Trung, Nguyễn Thị Thắm, Đình Khang...

Dàn diễn viên Quán Kỳ Nam trên thảm đỏ ra mắt phim. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh đó, tác phẩm điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Leon Lê cũng quy tụ đông đảo khách mời tham dự: đạo diễn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn, đạo diễn Hàm Trần, Phan Gia Nhật Linh, Mai Thắm, Oscar Dương, Neko Lê, NSND Mỹ Uyên, diễn viên Hồng Ánh, Trường Giang, Kiều Trinh, Kiều Minh Tuấn...

Tại sự kiện, đạo diễn Leon Lê gửi lời cảm ơn đến dàn diễn viên, ê-kíp và khán giả, những người đã đồng hành và dành tình cảm đặc biệt cho bộ phim. Theo anh, dù phim đã tham gia nhiều liên hoan phim quốc tế nhưng vẫn mang đến cho mình cảm giác hồi hộp vì những khán giả trong nước mới đánh giá đúng nhất về độ chân thật của phim.

Đạo diễn Leon Lê hồi hộp khi phim ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: ĐPCC

Buổi chiếu tại TPHCM ghi nhận nhiều phản ứng tích cực. Với diễn viên Đỗ Thị Hải Yến, đây là một dấu mốc rất ý nghĩa đánh dấu hành trình trở lại với điện ảnh sau 10 năm. Còn với Liên Bỉnh Phát, sau cảm giác lo lắng ban đầu, khi phim được khán giả đón nhận khiến anh đã có thể thở phào.

Buổi công chiếu thu hút đông đảo khách mời, khán giả. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Charlie Nguyễn dành lời khen bộ phim đẹp, cảm xúc khiến anh có cảm giác day dứt. Xem phim, anh thấy mình có cơ hội ngắm nhìn và quay lại một thời của Sài Gòn xưa.

Đông đảo các nghệ sĩ, nhà làm phim đến chúc mừng buổi ra mắt phim. Ảnh: ĐPCC

Sau buổi ra mắt, phim có các suất chiếu đặc biệt từ 18 giờ ngày 27-11 và chính thức khởi chiếu từ 28-11.

HẢI DUY