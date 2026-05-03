Văn minh vũ trụ

- Ông đang ngắm sao à?

- Không, tôi đang ngắm thứ tưởng lạ mà quen.

- Khó hiểu quá?

- Có gì đâu. Tôi đang ngắm rác vũ trụ thôi.

- Nhiều lắm hả?

- Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu, hiện có hơn 27.000 mảnh rác vũ trụ được theo dõi chính thức, chưa kể hàng triệu mảnh nhỏ hơn ngoài tầm radar.

- Mấy cái mảnh đó từ đâu ra?

- Vệ tinh hỏng. Mảnh vỡ tên lửa. Cả găng tay phi hành gia tuột khỏi khoang.

- Như xả rác nhỉ.

- Đúng rồi. Nhưng trên vũ trụ, rác được gọi lịch sự là “mảnh vỡ”.

- Vậy ai dọn?

- Chưa. Đang nghiên cứu.

- Vậy cũng đáng lo chứ?

- Ôi dào, ông khéo lo. Trái đất đã có rác dưới đất, rác đầy biển, rác nghẹt sông rồi. Nay rác được đưa lên quỹ đạo, chứng tỏ phát triển đồng đều. Văn minh vũ trụ là đây chứ đâu.

THẢO AN

