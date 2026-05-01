- Hôm rồi được dịp tham dự Lễ hội Bánh mì, í da, chỉ là một món ăn rất đỗi bình dân vậy mà được vinh danh, khiến bao người mê mẩn.

- Ấy, bình dân nhưng ẩn chứa bên trong là nhiều tầng văn hóa của người dân mình. Hữu xạ tự nhiên hương nữa. Vậy mà hôm trước có TikToker nào đó lại chê ỏng chê eo. 

- À, chỉ là lỡ miệng rồi lại xin lỗi rối rít. Mà những “người nổi tiếng” sau một đêm kiểu này hay ảo tưởng mình là siêu sao nên mới có những cú bốc đồng bất thần. 

- Có thể coi đó là lỗ hổng văn hóa của không ít “sao xẹt” thời nay, mà lỗ hổng đó thì khó thể lấp đầy ngày một ngày hai. Như ai đó đã nói: bông lúa cúi đầu là bông lúa chín, chắc, trĩu nặng; còn bông lúa cứ ngẩng đầu thì chỉ là... lúa lép thôi! 

TRƯƠNG NGỌC

