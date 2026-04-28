Niềm tin bị đánh cắp

- Này ông, nghe nói ở V-League năm nay nhiều đội đòi VFF thuê trọng tài ngoại cầm còi các trận họ đá. Chẳng hạn như Thể Công - Viettel đã ba lần đề nghị mà vẫn chưa được... gật đầu!

- Ừ, tại mấy ổng cho rằng một số “ông vua áo đen” thổi còi không công tâm, cứ mỗi lần “roét” là y như rằng bất lợi về phía họ không à! Thành thử, niềm tin của họ đã bị đánh cắp.

- Có thể chỉ là do chuyên môn thôi, chứ không có chuyện tiêu cực gì?

- Cũng có thể. Nhưng nếu xét về chuyên môn thì mình cũng có trọng tài được FIFA công nhận đàng hoàng, đâu có thua kém trọng tài ngoại trong khu vực đâu.

- Vậy sao mấy đội cứ khăng khăng đòi thuê trọng tài ngoại, dù biết giá thuê mắc hơn nhiều?

- Giá của mất niềm tin thì làm sao mà tính chuyện đắt rẻ được hả ông!

Tin liên quan Nhịp thở giữa trời xanh

ĐỜ MI PHO