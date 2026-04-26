Xã hội

Bút Sài Gòn

Cai mạng thời số hóa

SGGP

- Dạo này tôi đang cai nghiện đấy.

- Cai gì?

- Cai điện thoại. Tôi đăng ký khóa “digital detox” cuối tuần, không Wi-Fi, không mạng xã hội, không thiết bị điện tử.

- Có khóa vậy luôn hả?

- Ừ, đang mốt lắm. Hôm bữa Axios đăng tin các nhà hàng ở Manhattan, New Jersey, cả London đều thử cấm điện thoại. Mai tôi lên khu nghỉ dưỡng để hoàn thành khóa học.

- Khá quá. Mà anh nhắm cai được không?

- Được chứ. Tôi chỉ đăng story lúc ngủ dậy, check-in cổng resort, chiều quay clip hoàng hôn kèm chú thích “chữa lành”, rồi post album “24 giờ tạm xa công nghệ”.

- Khoan! Đi cai nghiện mà còn đăng vậy?

- Anh lạ thật. Không khoe lên mạng thì ai biết tôi đang cai.

THẢO AN

Từ khóa

digital detox MXH cai nghiện mạng xã hội

