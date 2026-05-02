Xã hội

Bút Sài Gòn

Nghỉ mà... không nghỉ

SGGP

- Kỳ nghỉ lễ dài vậy, nhà ông có đi đâu không?

- Đi đâu! Tui ở nhà dọn dẹp, sửa lại cái vườn, phụ bà xã bán hàng, rồi làm nốt cái báo cáo gấp. Lên kế hoạch cả tháng nay rồi, sao bỏ để đi chơi được!

- Hay hén! Ở nhiều nơi, người ta nghỉ là để thư giãn, hồi sức. Còn mình, nghỉ lại tranh thủ… làm cho hết việc.

- Ừa, tui cũng đang “hồi sức” bằng cuốc đất, lau nhà, với cái deadline dí sát sau lưng đây. Ngày đi làm thì đủng đỉnh, để dành việc cho… ngày nghỉ, thiệt tình!

- Vậy hết kỳ nghỉ rồi, ông thấy sao?

- Thấy... mệt hơn hồi chưa nghỉ luôn!

- Ồ, vậy là tụi mình chưa biết… nghỉ rồi, ông hén!

ỚT NGỌT

Từ khóa

Cuốc đất Deadline Đủng đỉnh Lau nhà Hồi sức

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn