Nghỉ mà... không nghỉ

- Kỳ nghỉ lễ dài vậy, nhà ông có đi đâu không?

- Đi đâu! Tui ở nhà dọn dẹp, sửa lại cái vườn, phụ bà xã bán hàng, rồi làm nốt cái báo cáo gấp. Lên kế hoạch cả tháng nay rồi, sao bỏ để đi chơi được!

- Hay hén! Ở nhiều nơi, người ta nghỉ là để thư giãn, hồi sức. Còn mình, nghỉ lại tranh thủ… làm cho hết việc.

- Ừa, tui cũng đang “hồi sức” bằng cuốc đất, lau nhà, với cái deadline dí sát sau lưng đây. Ngày đi làm thì đủng đỉnh, để dành việc cho… ngày nghỉ, thiệt tình!

- Vậy hết kỳ nghỉ rồi, ông thấy sao?

- Thấy... mệt hơn hồi chưa nghỉ luôn!

- Ồ, vậy là tụi mình chưa biết… nghỉ rồi, ông hén!

ỚT NGỌT