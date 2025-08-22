Dấu hỏi lớn về tình hình an ninh ở Washington D.C

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa chính thức khởi động cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc Sở Cảnh sát Washington D.C làm giả số liệu về tội phạm để tạo nên một bức tranh an toàn hơn thực tế.

Trả lời phỏng vấn của Fox News, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Todd Blanche xác nhận nhà chức trách đang điều tra vấn đề này một cách nghiêm túc. Cuộc điều tra xoay quanh các cáo buộc cho rằng Cảnh sát Washington D.C đã cố tình phân loại sai các tội, cũng như điều chỉnh tội phạm nghiêm trọng thành những mức tội, vi phạm nhẹ hơn, đặc biệt ở các nhóm tội bạo lực và tội liên quan đến súng.

Mục đích có thể nhằm tạo ra hình ảnh về một thành phố “an toàn hơn thực tế”, qua đó hỗ trợ chính quyền trong việc thu hút đầu tư, du lịch và duy trì niềm tin của người dân. Trước đó, Chủ tịch Nghiệp đoàn Cảnh sát thủ đô Gregg Pemberton từng tố cáo các cấp chỉ huy thường xuyên yêu cầu nhân viên cảnh sát phân loại các tội phạm nghiêm trọng thành những vi phạm nhẹ hơn từ hồi tháng 5.

Vụ việc trở nên đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh ngày 11-8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã đặt lực lượng Cảnh sát thủ đô Washington dưới quyền kiểm soát liên bang và triển khai 800 binh sĩ Vệ binh quốc gia tới đây, viện dẫn tình hình tội phạm vượt ngoài tầm kiểm soát. Theo ông Donald Trump, tình hình tội phạm ở Washington D.C tồi tệ hơn những gì dữ liệu cho thấy, ngay cả khi các quan chức thành phố này công bố dữ liệu cho thấy tỷ lệ tội phạm bạo lực đang ở mức thấp nhất trong 30 năm.

Cuộc điều tra của DOJ sẽ tập trung vào việc Cảnh sát thủ đô Washington thu thập, xử lý và công bố số liệu, liệu có sự can thiệp hành chính hoặc chính trị vào quá trình báo cáo hay không và tác động đối với chính sách an ninh công cộng nếu số liệu đã bị bóp méo. Nếu các cáo buộc được chứng minh, đây sẽ là một trong những bê bối lớn nhất liên quan đến minh bạch số liệu tội phạm tại Mỹ trong nhiều năm qua, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tính chính xác của thống kê an ninh vốn thường được dùng để hoạch định chính sách liên bang và địa phương.

Vệ binh quốc gia tại thủ đô Washington. Ảnh: XINHUA

Tờ Washington Post cho rằng, trong bối cảnh chính trị căng thẳng giữa chính quyền liên bang và chính quyền Washington D.C, cuộc điều tra càng gia tăng mức độ phân cực xung quanh việc kiểm soát lực lượng an ninh ở thủ đô. Ngoài ra, cuộc điều tra còn tác động đến việc kiểm soát lực lượng an ninh ở thủ đô Washington vốn từ lâu đã là chủ đề tranh cãi. Nếu điều tra xác nhận việc làm giả số liệu, Quốc hội Mỹ có thể gây áp lực để tăng quyền giám sát hoặc trực tiếp can thiệp sâu hơn vào hoạt động của Sở Cảnh sát Washington D.C.

Nhìn theo lăng kính chính trị, phe chỉ trích chính quyền thủ đô Washington D.C sẽ coi đây là bằng chứng cho thấy sự yếu kém và thiếu minh bạch của cảnh sát thủ đô. Trong khi đó, phe ủng hộ chính quyền địa phương lại có thể xem đây là một nỗ lực can thiệp chính trị từ phía liên bang nhằm làm suy yếu quyền tự chủ của thành phố. Những người phản đối vụ điều tra cáo buộc Tổng thống Donald Trump tạo ra tình trạng khẩn cấp để nắm quyền kiểm soát lớn hơn ở Washington D.C và nhắm vào các thành phố của đảng Dân chủ.

Cũng theo tờ Washington Post, việc giám sát chặt chẽ Sở Cảnh sát Washington D.C diễn ra trong bối cảnh lực lượng cảnh sát đang gặp khó khăn trong việc giữ chân và tuyển dụng nhân viên. Nghiệp đoàn Cảnh sát Washington D.C cho biết đang thiếu hàng trăm vị trí, buộc thành phố phải trả lương làm thêm giờ cho 3.100 cảnh sát hiện tại.

PHƯƠNG NAM