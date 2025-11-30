Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Mỹ xuống mức thấp nhất từ đầu nhiệm kỳ hai

USA Today đưa tin, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ hai vào tháng 1 năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: XINHUA

Theo kết quả khảo sát do Viện Gallup (Mỹ) vừa công bố, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Donald Trump hiện đạt 36%, giảm 1% so với hồi tháng 7. Mức tín nhiệm thấp nhất của ông Donald Trump từng được Viện Gallup ghi nhận là 34%, sau khi xảy ra vụ bạo loạn Đồi Capitol vào ngày 6-1-2021 trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông.

Cũng trong cuộc khảo sát, 60% người được hỏi không tán thành cách ông Donald Trump xử lý công việc trên cương vị người đứng đầu quốc gia kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở nhóm cử tri Cộng hòa và độc lập cũng đã giảm.

Cụ thể, kể từ cuối tháng 10, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Cộng hòa giảm 7%, xuống còn 84%, trong khi nhóm độc lập giảm 8%, xuống mức 25%.

Theo tờ New York Times, tỷ lệ không ủng hộ ông Donald Trump cũng tăng lên 60%, từ mức 54% hồi tháng 10. Sự sụt giảm tỷ lệ ủng hộ này diễn ra trong bối cảnh người dân lo ngại về giá cả leo thang. Cùng lúc đó, Chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia đến các thành phố và trên mặt trận quốc tế.

Chính phủ Mỹ cũng đang lên kế hoạch tăng cường hoạt động quân sự chống lại các băng đảng buôn bán ma túy ở Venezuela và gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

PHƯƠNG NAM