Hoạt động của bão Đại Tây Dương trong năm 2025 phá kỷ lục

Mùa bão Đại Tây Dương năm 2025, bắt đầu từ ngày 1-6 và kết thúc ngày 1-12, đã phá kỷ lục cả về tần suất lẫn cường độ.

Cụ thể, 13 xoáy thuận nhiệt đới đã hình thành, tất cả đều được gọi là bão khi chúng đạt đến cấp độ bão nhiệt đới. 5 cơn bão đã trở thành những cơn bão mạnh (tương đương cấp siêu bão) và 4 trong số đó trên cấp siêu bão. Cơn bão đầu tiên của mùa bão kể trên là Andrea, hình thành vào ngày 23-6.

Các cơn bão như Erin, Humberto và Melissa với sức gió mạnh, đã đạt đến cấp 5 - cấp cao nhất trong thang bão Saffir-Simpson của Mỹ.

melissa-flood-jamacia-PM.jpg
Lũ lụt và sự tàn phá do cơn bão Melissa gây ra tại Jamaica. Ảnh: yaleclimateconnections.org

Melissa được coi là cơn bão mạnh nhất và có sức tàn phá lớn nhất trong năm 2025, cũng là cơn bão tồi tệ thứ 3 được ghi nhận ở Đại Tây Dương trong lịch sử, sau bão Gilberto (1988) và bão Wilma (2005).

Việc Melissa di chuyển mạnh mẽ qua vùng biển Caribe được cho là đã tạo ra sức gió giật lên tới 405 km/giờ. Với sức gió này, Melissa đã tàn phá khắp vùng Caribe và gây thiệt hại đáng kể ở Jamaica, Cuba, Haiti và CH Dominicana.

