Thế giới

Mỹ lạc quan thận trọng về đàm phán với Ukraine

SGGPO

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ lạc quan đối với tiến triển đạt được trong cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Florida (Mỹ) về việc giải quyết xung đột tại Ukraine, song thừa nhận việc chấm dứt chiến sự vẫn còn nhiều thách thức.

My.jpeg
Quang cảnh cuộc họp giữa các quan chức Mỹ và phái đoàn Ukraine tại Florida, Mỹ. Ảnh: X

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Vẫn còn nhiều việc phải làm, đây là vấn đề nhạy cảm. Có rất nhiều yếu tố đang thay đổi và rõ ràng còn một bên khác liên quan… phải tham gia vào chương trình này. Điều này sẽ tiếp tục khi ông Witkoff lên đường tới Nga”.

Trước đó, ông Marco Rubio và đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoại trưởng Rubio khẳng định mục tiêu cuối cùng của thỏa thuận không chỉ nhằm chấm dứt xung đột, mà còn đảm bảo mang lại chủ quyền, độc lập và cơ hội thịnh vượng thực sự cho Ukraine.

Về phần mình, ông Rustem Umerov, trưởng phái đoàn Ukraine, cho biết hai bên đang thảo luận về tương lai, về an ninh và sự thịnh vượng của nước này, cũng như về cách thức tái thiết Ukraine.

Theo kế hoạch, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, sẽ lên đường tới Nga trong ngày 1-12 để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về kế hoạch hòa bình Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Mỹ tuyên bố ông sẽ chỉ gặp các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine khi thỏa thuận hòa bình "hoàn tất hoặc ở giai đoạn cuối".

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Mỹ Nga Ukraine Marco Rubio Ngoại trưởng Moscow

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn