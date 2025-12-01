Mỹ lạc quan thận trọng về đàm phán với Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ lạc quan đối với tiến triển đạt được trong cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Florida (Mỹ) về việc giải quyết xung đột tại Ukraine, song thừa nhận việc chấm dứt chiến sự vẫn còn nhiều thách thức.

Quang cảnh cuộc họp giữa các quan chức Mỹ và phái đoàn Ukraine tại Florida, Mỹ. Ảnh: X

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Vẫn còn nhiều việc phải làm, đây là vấn đề nhạy cảm. Có rất nhiều yếu tố đang thay đổi và rõ ràng còn một bên khác liên quan… phải tham gia vào chương trình này. Điều này sẽ tiếp tục khi ông Witkoff lên đường tới Nga”.

Trước đó, ông Marco Rubio và đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoại trưởng Rubio khẳng định mục tiêu cuối cùng của thỏa thuận không chỉ nhằm chấm dứt xung đột, mà còn đảm bảo mang lại chủ quyền, độc lập và cơ hội thịnh vượng thực sự cho Ukraine.

Về phần mình, ông Rustem Umerov, trưởng phái đoàn Ukraine, cho biết hai bên đang thảo luận về tương lai, về an ninh và sự thịnh vượng của nước này, cũng như về cách thức tái thiết Ukraine.

Theo kế hoạch, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, sẽ lên đường tới Nga trong ngày 1-12 để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về kế hoạch hòa bình Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Mỹ tuyên bố ông sẽ chỉ gặp các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine khi thỏa thuận hòa bình "hoàn tất hoặc ở giai đoạn cuối".

MINH CHÂU