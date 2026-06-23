Đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, xây dựng bệnh viện thông minh

Ngày 23-6, tại TP Đà Nẵng, Hội Tin học Y tế Việt Nam phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống, Công ty TPP (Vương quốc Anh) tổ chức hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số Y tế và xây dựng Bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam”.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, cho biết, hiện nay, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đang được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước. Đáng chú ý, đã có 1.238 bệnh viện bước đầu nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong hoạt động khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện và hỗ trợ ra quyết định chuyên môn.

Quang cảnh hội thảo

Đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm tải cho đội ngũ y tế và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Ông Frank Hester OBE, Nhà sáng lập Công ty TPP, nhấn mạnh, bài toán không còn đơn thuần là điều trị một đợt bệnh cấp tính mà là quản lý sức khỏe người dân trong suốt vòng đời; xây thêm bệnh viện hay đào tạo thêm nhân lực là chưa đủ, cần xây dựng nền y tế dựa trên dữ liệu, thông tin và khả năng kết nối.

Một trong những nội dung đáng chú ý là mô hình “One Citizen, One Record” (Một người dân, một hồ sơ sức khỏe). Theo các chuyên gia, việc xây dựng hồ sơ sức khỏe thống nhất cho mỗi người dân sẽ giúp kết nối thông tin xuyên suốt từ y tế cơ sở đến các bệnh viện chuyên khoa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế tuyến trên.

Hội thảo cũng tập trung thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm như triển khai hồ sơ bệnh án điện tử quy mô lớn; xây dựng mô hình bệnh viện thông minh; phát triển sở y tế thông minh; ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe; khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu y tế phục vụ công tác dự báo, quản lý và điều trị.

PHẠM NGA