Đẩy mạnh liên kết “ba nhà” để kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026, Đại học Đà Nẵng phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo "Đẩy mạnh gắn kết ba nhà (Nhà nước - đại học - doanh nghiệp) thực chất, hiệu quả, góp phần phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình" diễn ra ngày 10-7, tại TP Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo "Đẩy mạnh gắn kết ba nhà (Nhà nước - đại học - doanh nghiệp) thực chất, hiệu quả, góp phần phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng, chủ trương liên kết "ba nhà" đã được đặt ra từ nhiều năm nhưng hiệu quả vẫn chưa như kỳ vọng. Nhiều hoạt động hợp tác chỉ dừng ở ký kết, thiếu cơ chế triển khai và đánh giá cụ thể.

Theo ông, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp vẫn còn lớn do doanh nghiệp chưa tham gia sâu vào chương trình đào tạo, giảng dạy và đánh giá năng lực người học. Các vướng mắc về cơ chế tài chính, sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chia sẻ lợi ích từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khiến việc hợp tác chưa thực sự hấp dẫn.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

"Điều quan trọng hiện nay không phải tiếp tục khẳng định liên kết "ba nhà" là cần thiết, mà phải trả lời được những câu hỏi cụ thể như công nghệ nào làm chủ, doanh nghiệp nào trưởng thành, ngành nào tăng năng suất và người dân được hưởng lợi ra sao?", PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh.

GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhận định, trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mô hình hợp tác Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu tại hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các trường đại học đang sở hữu nhiều lợi thế như đội ngũ khoảng 35.000 tiến sĩ, mạng lưới hợp tác quốc tế rộng và hệ thống phòng thí nghiệm được đầu tư đồng bộ... là nền tảng để đại học trở thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương cần xem đại học là trung tâm đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho rằng, liên kết ba nhà là "chìa khóa vàng" để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo động lực tăng trưởng mới. Đà Nẵng đang triển khai nhiều định hướng lớn như xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển Khu thương mại tự do, thúc đẩy các ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, TP Đà Nẵng cần nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực nghiên cứu mạnh và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Sự gắn kết thực chất giữa ba nhà sẽ tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI