Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, cầu Phú Mỹ 2

Chiều 24-3, UBND TPHCM ban hành văn bản số 2250/UBND-DA về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Mở rộng nút giao kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành với Vành đai 3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND TPHCM; đồng thời tập trung rà soát, đôn đốc, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ các dự án theo yêu cầu.

Đối với dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, UBND TPHCM yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương chấn chỉnh nhà thầu, tăng cường huy động nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; rà soát, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trước ngày 30-6-2026.

Với dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, UBND TPHCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, hoàn tất thủ tục nghiệm thu và báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để kiểm tra, chấp thuận, đưa tuyến chính cao tốc thuộc Dự án thành phần 3 vào khai thác trước ngày 31-3-2026.

Đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, các sở, ngành, nhà đầu tư và đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã được UBND TPHCM thống nhất.

Về dự án xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM, Sở Xây dựng được giao khẩn trương tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các dự án thành phần trước ngày 30-3-2026, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Liên quan các dự án đường sắt kết nối với sân bay Long Thành, UBND TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành – Tham Lương), đảm bảo hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2030.

Đối với tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm), UBND TPHCM chỉ ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm chưa đảm bảo tiến độ, yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM.

Riêng tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo trước đó; kịp thời báo cáo UBND TPHCM khi phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét, chỉ đạo.

QUỐC HÙNG