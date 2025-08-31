ĐBSCL: Nhiều công trình trọng điểm quốc gia thi công xuyên lễ

Ngày 31-8, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp cho biết, dịp lễ 2-9, liên danh nhà thầu huy động trên 400 công nhân, kỹ sư, hàng trăm thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, tổ chức khoảng 40 mũi thi công quyết liệt không kể ngày đêm thi công giai đoạn 1 - Dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 2.

Dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đã hoàn thành đạt 1.057 tỷ đồng giá trị xây lắp

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, đến cuối tháng 8-2025, các nhà thầu thi công xây dựng Dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đã hoàn thành đạt 1.057 tỷ đồng giá trị xây lắp, đạt tỷ lệ 44,66% giá trị xây lắp Dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 2.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc đảm bảo chất lượng thi công của liên danh các nhà thầu, đồng thời tích cực hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ công trình.

Dự án thành phần 2 cao tốc An Hữu - Cao Lãnh qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công ngày 12-8-2024, có tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến 11,43km. Điểm đầu giao với Dự án thành phần 1 tại Km16+000, điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại lý trình Km98+950, cách nút giao An Thái Trung khoảng 1,8km.

Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang thi công xuyên lễ

* Cũng trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 này, trên các công trường cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, 50 mũi thi công với 900 nhân sự và 326 máy móc được bố trí, tập trung vào các hạng mục quan trọng như dỡ tải, đắp lề, lu lèn cấp phối và thảm bê tông nhựa.

Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang dài gần 38 km, vốn đầu tư hơn 10.370 tỷ đồng, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% và đạt khoảng 76% khối lượng thi công.

Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang thi công không kể ngày đêm

Còn đơn vị thi công cao tốc Hậu Giang - Cà Mau huy động 89 mũi thi công với 1.549 nhân sự và gần 1.000 máy móc. Ngoài các hạng mục nền, mặt đường, các đơn vị còn đẩy nhanh thi công hệ thống an toàn giao thông, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch. Đến thời điểm này, tuyến Hậu Giang - Cà Mau đã đạt 70% khối lượng thi công.

Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), áp lực tiến độ để đưa hai tuyến cao tốc về đích trong tháng 12 tới là rất lớn, góp phần đạt mục tiêu 3.000 km cao tốc trên cả nước. Tuy nhiên, chất lượng và an toàn lao động vẫn là yêu cầu cao nhất, các đơn vị thi công tuyệt đối không được đánh đổi vì tiến độ.

Hiện, ban điều hành, tư vấn giám sát các công trình đã bố trí lực lượng thường trực trong suốt kỳ nghỉ, kịp thời xử lý các phát sinh, không để gián đoạn tiến độ. Việc duy trì thi công xuyên lễ sẽ song hành cùng chế độ lao động thỏa đáng cho kỹ sư, công nhân, để họ yên tâm làm việc.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) kiểm tra dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thi công xuyên lễ



NGỌC PHÚC