Đề xuất nhiều quy định mới về sát hạch giấy phép lái xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28-2-2025 (Thông tư 12) của Bộ trưởng Bộ Công an quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế.

Bỏ thi mô phỏng các tình huống giao thông

Cục CSGT, Bộ Công an vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12 quy định sát hạch, cấp GPLX; cấp, sử dụng GPLX quốc tế. Một trong những nội dung của dự thảo Thông tư là sửa đổi quy định về việc xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Theo đó, thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch. Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch thực hành lái xe trong hình, không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình thì không được thực hiện nội dung sát hạch lái xe trên đường. Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch trong thời gian 1 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch. Kết thúc kỳ sát hạch, thí sinh không được công nhận trúng tuyển được đăng ký sát hạch lại.

Cán bộ Phòng CSGT Công an TPHCM sát hạch lý thuyết giấy phép lái xe

Trong khi đó, Thông tư 12 hiện hành quy định xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE thì cần đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường. Tại phụ lục dự thảo thông tư, cơ quan chức năng nêu rõ quy trình sát hạch GPLX các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE chỉ có 3 nội dung gồm: lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Dự thảo Thông tư cũng tăng các bài sát hạch lái xe trên đường giao thông, bổ sung các lỗi trừ điểm gây mất trật tự an toàn giao thông và có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Quy định về thời gian thực hiện bài sát hạch lái xe trên đường là 15 phút thay thế cho quy định cũ sát hạch lái xe trên đoạn đường tối thiểu 2km.

Như vậy, dự thảo thông tư đã đề xuất bỏ nội dung thi mô phỏng trong quy trình sát hạch GPLX các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE. Trong đó, Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Lý giải về đề xuất sửa đổi này, Bộ Công an cho biết, Thông tư 12 quy định thí sinh được lựa chọn thực hiện các nội dung thi, thí sinh không dự hoặc không đạt phần thi lý thuyết vẫn tiếp tục được dự phần thi kỹ năng lái xe trong hình và trên đường, vì vậy, gây khó khăn trong việc đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh dự thi.

Qua thực tiễn, có trường hợp thí sinh dự thi tập trung ôn luyện vào các nội dung như thực hành lái xe trong hình, kỹ năng lái xe trên đường để thi đạt 2 nội dung trên chứ chưa tập trung ôn luyện lý thuyết, dẫn đến thí sinh chưa được trang bị kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn nhưng vẫn dự sát hạch kỹ năng lái xe trên đường giao thông công cộng, gây mất an toàn giao thông trong quá trình sát hạch lái xe trên đường.

Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe

Theo dự thảo Thông tư, Bộ Công an đề xuất giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính hiện đang quy định tại Thông tư 12. Cụ thể: giảm thời gian cấp GPLX từ 7 ngày xuống 4,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 ngày; giảm thời gian đổi GPLX từ 5 ngày còn 3,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày còn 2 ngày; giảm thời gian cấp GPLX quốc tế từ 5 ngày còn 3,5 ngày.

Dự thảo bỏ quy định đơn đề nghị đổi GPLX, nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp đổi, ngoài ra thông tin kê khai trong đơn đã được tự động thay thế bằng dữ liệu điện tử (trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông).

Người dân có thể sử dụng ảnh tự chụp hoặc ảnh từ dữ liệu căn cước khi làm thủ tục cấp đổi, đồng thời công dân có định danh mức độ 2 (trên các ứng dụng định danh quốc gia, ứng dụng giao thông VNeTraffic hoặc các ứng dụng khác của Bộ Công an) có thể thực hiện đổi GPLX hoàn toàn trên môi trường trực tuyến.

NGỌC MINH