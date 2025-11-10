Đề nghị 13 địa phương hướng dẫn tàu thuyền tránh bão số 14

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện đề nghị 13 tỉnh, thành phố hướng dẫn, thông tin cho tàu thuyền chủ động tránh bão số 14 (tên quốc tế Fung-wong) trong bối cảnh bão mạnh và nguy hiểm.

Cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến 11 giờ ngày 10-11, tâm bão số 14 ở tọa độ khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc - 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Tâm bão đang gây thời tiết nguy hiểm trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. Mô hình lúc 10-11 giờ ngày 10-11 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Từ nay đến ngày 13-11, bão sẽ liên tục đổi hướng, lần lượt di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó sang Bắc Đông Bắc và Đông Bắc, với tốc độ tăng dần từ 10 đến 20km/giờ, hoạt động chủ yếu trên vùng biển phía Đông và Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, rồi suy yếu dần khi tiến lên khu vực phía Đông Bắc Đài Loan.

Mặc dù tâm bão không đi sâu vào Biển Đông nhưng vẫn gây thời tiết rất nguy hiểm ở khu vực Bắc Biển Đông.

Trong sáng 10-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công điện gửi 13 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk, cùng các bộ liên quan, đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý và thông báo cho các phương tiện ra khơi, chuẩn bị lực lượng cứu hộ cứu nạn, tăng cường thông tin tuyên truyền để chủ động ứng phó với bão số 14.

PHÚC VĂN