Bão Fung-wong vào Biển Đông, liên tục đổi hướng

Sáng sớm nay 10-11, bão Fung-wong đã vào Biển Đông. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng nhận định, bão sẽ liên tục đổi hướng, dần thoát ra khỏi Biển Đông.

Vị trí tâm bão và dự báo hướng đi của bão theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật sáng 10-11

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay, 10-11, bão Fung-wong đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Lúc 7 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc - 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, đến sáng 11-11, tâm bão trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, mạnh cấp 13, giật cấp 16 và di chuyển theo hướng Tây Bắc khoảng 10-15km/giờ.

Đến sáng 12-11, tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, mạnh cấp 13, giật cấp 16 và đổi hướng di chuyển sang Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/giờ.

Đến sáng 13-11, tâm bão nằm trên vùng ven biển phía Đông Bắc của khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc), giảm còn cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, do tác động của bão, hôm nay, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

