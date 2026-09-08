Đề nghị 21 tỉnh, thành phố ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Chiều 8-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành văn bản đề nghị 21 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đợt mưa lớn diện rộng ở Trung bộ trong những ngày tới.

Nhiều nơi có thể mưa to do ảnh hưởng thời tiết xấu trong những ngày tới. Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương ven biển theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển; kịp thời thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh; giám sát hoạt động của phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch tại các vịnh, khu vực ven biển, đảo và duy trì thông tin liên lạc để xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với khu vực Trung bộ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị rà soát những nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn. Lực lượng tại chỗ cần chuẩn bị để hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra. Các địa phương tăng cường thông tin đến người dân, nhất là thông qua hệ thống thông tin cơ sở về kỹ năng phòng tránh mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ và gió mạnh trên biển.

Theo Cục Khí tượng - thủy văn, từ ngày 9-9, trên Biển Đông sẽ hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua Trung Trung bộ. Khoảng ngày 12-9 đến 13-9, khu vực giữa Biển Đông có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể mạnh lên thành bão. Phía Bắc vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao 2-3m. Do không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 10-9 đến 17-9, Trung bộ có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

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