Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm sau các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đồng Nai

Ngày 8-9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Công điện số 63/CĐ-TTg của Thủ tướng về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở TP Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 8-9 tại Km1962+970 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo đó, lúc 8 giờ 20 phút ngày 8-9, tại Km1962+970 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, TP Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết và 1 người bị thương.

Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thứ 2 ghi nhận ở TP Đồng Nai chỉ trong hơn 1 tháng.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nghiêm túc kiểm điểm tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21-7 liên quan vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, làm chết 7 người và bị thương nhiều người; Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19-8 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Trên cơ sở đó, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Đồng Nai và công an các đơn vị khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn, để xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải (nếu có) trong vụ tai nạn.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là với phương tiện xe mô tô; kiên quyết không để tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông...

LÂM NGUYÊN