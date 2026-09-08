Đồng Nai: Xe tải tông xe máy khiến 3 người tử vong

Sáng 8-9, một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư Cổng 11, phường Phước Tân, TP Đồng Nai, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra giữa một xe tải và xe máy tại khu vực Cổng 11. Trên xe máy có 4 người, gồm một phụ nữ và 3 trẻ nhỏ.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương

Vụ va chạm khiến người phụ nữ và 2 trẻ nhỏ tử vong tại chỗ; bé còn lại bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân chưa được cơ quan chức năng công bố.

Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trước đó, người dân đã phản ánh việc tháo dỡ vòng xoay Cổng 11 và đóng điểm quay đầu trên đường Võ Nguyên Giáp khiến giao thông tại ngã tư này trở nên hỗn loạn. Trong khi đó, xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại nên việc lưu thông tiềm ẩn nguy hiểm.

Tại Văn bản số 5642/SXD-QLKC&ATGT ngày 28-8-2026, Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết việc tháo dỡ vòng xoay nhằm nâng cao khả năng thông hành, giảm ùn tắc. Sở đang phối hợp các đơn vị theo dõi giao thông tại khu vực; đồng thời sẽ rà soát, nghiên cứu phương án mở lại điểm quay đầu phù hợp, bảo đảm thuận lợi cho người dân và an toàn giao thông.

PHÚ NGÂN